250 泰铢兑科摩罗法郎

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฿1.000 THB = CF12.61 KMF

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1 THB兑KMFLast 30 daysLast 90 days
12.612612.6126
12.420612.3121
一般12.484212.4503
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1 THB to KMF stats

The performance of THB to KMF in the last 30 days saw a 30 day high of 12.6126 and a 30 day low of 12.4206. This means the 30 day average was 12.4842. The change for THB to KMF was 1.09.

The performance of THB to KMF in the last 90 days saw a 90 day high of 12.6126 and a 90 day low of 12.3121. This means the 90 day average was 12.4503. The change for THB to KMF was 1.50.

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泰铢/科摩罗法郎汇率
1 THB12.61260 KMF
5 THB63.06300 KMF
10 THB126.12600 KMF
20 THB252.25200 KMF
50 THB630.63000 KMF
100 THB1,261.26000 KMF
250 THB3,153.15000 KMF
500 THB6,306.30000 KMF
1000 THB12,612.60000 KMF
2000 THB25,225.20000 KMF
5000 THB63,063.00000 KMF
10000 THB126,126.00000 KMF
科摩罗法郎/泰铢汇率
1 KMF0.07929 THB
5 KMF0.39643 THB
10 KMF0.79286 THB
20 KMF1.58572 THB
50 KMF3.96430 THB
100 KMF7.92859 THB
250 KMF19.82148 THB
500 KMF39.64295 THB
1000 KMF79.28590 THB
2000 KMF158.57180 THB
5000 KMF396.42950 THB
10000 KMF792.85900 THB