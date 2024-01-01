500 泰铢兑吉尔吉斯斯坦索姆
按实际汇率将 THB 换算成 KGS
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|1 THB兑KGS
|Last 30 days
|Last 90 days
|高
|2.3859
|2.4460
|低
|2.3330
|2.3330
|一般
|2.3563
|2.3833
|更改
|-0.12%
|-2.54%
|View full history
1 THB to KGS stats
The performance of THB to KGS in the last 30 days saw a 30 day high of 2.3859 and a 30 day low of 2.3330. This means the 30 day average was 2.3563. The change for THB to KGS was -0.12.
The performance of THB to KGS in the last 90 days saw a 90 day high of 2.4460 and a 90 day low of 2.3330. This means the 90 day average was 2.3833. The change for THB to KGS was -2.54.
如何将泰铢兑换成吉尔吉斯斯坦索姆
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择THB作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KGS作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示THB兑KGS的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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