泰铢 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 泰铢 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 1.608，较昨日变动 0.166%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.315%。

过去一周，泰铢 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 26-07-2024 的最高点 1.609 和 20-07-2024 的最低点 1.587 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.275%。