泰铢 至亚美尼亚德拉姆 汇率历史

今日 泰铢 至亚美尼亚德拉姆 的汇率目前为 10.791，较昨日变动 0.179%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.124%。

过去一周，泰铢 至亚美尼亚德拉姆 的汇率在 26-07-2024 的最高点 10.794 和 22-07-2024 的最低点 10.665 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.230%。