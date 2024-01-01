100 斯威士兰里兰吉尼兑哈萨克斯坦坚戈

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1 SZL兑KZTLast 30 daysLast 90 days
26.519226.5192
25.275623.5407
一般26.089524.8894
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1 SZL to KZT stats

The performance of SZL to KZT in the last 30 days saw a 30 day high of 26.5192 and a 30 day low of 25.2756. This means the 30 day average was 26.0895. The change for SZL to KZT was 2.48.

The performance of SZL to KZT in the last 90 days saw a 90 day high of 26.5192 and a 90 day low of 23.5407. This means the 90 day average was 24.8894. The change for SZL to KZT was 10.02.

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斯威士兰里兰吉尼/哈萨克斯坦坚戈汇率
1 SZL25.90230 KZT
5 SZL129.51150 KZT
10 SZL259.02300 KZT
20 SZL518.04600 KZT
50 SZL1,295.11500 KZT
100 SZL2,590.23000 KZT
250 SZL6,475.57500 KZT
500 SZL12,951.15000 KZT
1000 SZL25,902.30000 KZT
2000 SZL51,804.60000 KZT
5000 SZL129,511.50000 KZT
10000 SZL259,023.00000 KZT
哈萨克斯坦坚戈/斯威士兰里兰吉尼汇率
1 KZT0.03861 SZL
5 KZT0.19303 SZL
10 KZT0.38607 SZL
20 KZT0.77213 SZL
50 KZT1.93033 SZL
100 KZT3.86066 SZL
250 KZT9.65165 SZL
500 KZT19.30330 SZL
1000 KZT38.60660 SZL
2000 KZT77.21320 SZL
5000 KZT193.03300 SZL
10000 KZT386.06600 SZL