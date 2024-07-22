斯威士兰里兰吉尼 至哈萨克斯坦坚戈 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率目前为 25.902，较昨日变动 -0.205%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.578%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率在 22-07-2024 的最高点 26.160 和 25-07-2024 的最低点 25.660 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.754%。