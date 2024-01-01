5 斯威士兰里兰吉尼兑根西岛镑

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1 SZL兑GGPLast 30 daysLast 90 days
0.04380.0440
0.04210.0412
一般0.04270.0428
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1 SZL to GGP stats

The performance of SZL to GGP in the last 30 days saw a 30 day high of 0.0438 and a 30 day low of 0.0421. This means the 30 day average was 0.0427. The change for SZL to GGP was -0.81.

The performance of SZL to GGP in the last 90 days saw a 90 day high of 0.0440 and a 90 day low of 0.0412. This means the 90 day average was 0.0428. The change for SZL to GGP was -0.02.

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斯威士兰里兰吉尼/根西岛镑汇率
1 SZL0.04250 GGP
5 SZL0.21249 GGP
10 SZL0.42499 GGP
20 SZL0.84998 GGP
50 SZL2.12495 GGP
100 SZL4.24989 GGP
250 SZL10.62473 GGP
500 SZL21.24945 GGP
1000 SZL42.49890 GGP
2000 SZL84.99780 GGP
5000 SZL212.49450 GGP
10000 SZL424.98900 GGP
根西岛镑/斯威士兰里兰吉尼汇率
1 GGP23.53000 SZL
5 GGP117.65000 SZL
10 GGP235.30000 SZL
20 GGP470.60000 SZL
50 GGP1,176.50000 SZL
100 GGP2,353.00000 SZL
250 GGP5,882.50000 SZL
500 GGP11,765.00000 SZL
1000 GGP23,530.00000 SZL
2000 GGP47,060.00000 SZL
5000 GGP117,650.00000 SZL
10000 GGP235,300.00000 SZL