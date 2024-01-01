2,000 苏里南元兑西非法郎

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1 SRD兑XOFLast 30 daysLast 90 days
20.755820.7558
19.671717.9729
一般20.206319.2915
更改4.77%13.95%
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1 SRD to XOF stats

The performance of SRD to XOF in the last 30 days saw a 30 day high of 20.7558 and a 30 day low of 19.6717. This means the 30 day average was 20.2063. The change for SRD to XOF was 4.77.

The performance of SRD to XOF in the last 90 days saw a 90 day high of 20.7558 and a 90 day low of 17.9729. This means the 90 day average was 19.2915. The change for SRD to XOF was 13.95.

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1 USD11.3430.9211.5271.3840.77783.72418.286
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苏里南元/西非法郎汇率
1 SRD20.61040 XOF
5 SRD103.05200 XOF
10 SRD206.10400 XOF
20 SRD412.20800 XOF
50 SRD1,030.52000 XOF
100 SRD2,061.04000 XOF
250 SRD5,152.60000 XOF
500 SRD10,305.20000 XOF
1000 SRD20,610.40000 XOF
2000 SRD41,220.80000 XOF
5000 SRD103,052.00000 XOF
10000 SRD206,104.00000 XOF
西非法郎/苏里南元汇率
1 XOF0.04852 SRD
5 XOF0.24260 SRD
10 XOF0.48519 SRD
20 XOF0.97039 SRD
50 XOF2.42597 SRD
100 XOF4.85193 SRD
250 XOF12.12983 SRD
500 XOF24.25965 SRD
1000 XOF48.51930 SRD
2000 XOF97.03860 SRD
5000 XOF242.59650 SRD
10000 XOF485.19300 SRD