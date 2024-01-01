10 苏里南元兑秘鲁新索尔

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1 SRD兑PENLast 30 daysLast 90 days
0.12910.1291
0.12290.1098
一般0.12600.1195
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1 SRD to PEN stats

The performance of SRD to PEN in the last 30 days saw a 30 day high of 0.1291 and a 30 day low of 0.1229. This means the 30 day average was 0.1260. The change for SRD to PEN was 3.86.

The performance of SRD to PEN in the last 90 days saw a 90 day high of 0.1291 and a 90 day low of 0.1098. This means the 90 day average was 0.1195. The change for SRD to PEN was 15.45.

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1 USD11.3430.9211.5271.3840.77783.72418.286
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苏里南元/秘鲁新索尔汇率
1 SRD0.12767 PEN
5 SRD0.63833 PEN
10 SRD1.27666 PEN
20 SRD2.55332 PEN
50 SRD6.38330 PEN
100 SRD12.76660 PEN
250 SRD31.91650 PEN
500 SRD63.83300 PEN
1000 SRD127.66600 PEN
2000 SRD255.33200 PEN
5000 SRD638.33000 PEN
10000 SRD1,276.66000 PEN
秘鲁新索尔/苏里南元汇率
1 PEN7.83293 SRD
5 PEN39.16465 SRD
10 PEN78.32930 SRD
20 PEN156.65860 SRD
50 PEN391.64650 SRD
100 PEN783.29300 SRD
250 PEN1,958.23250 SRD
500 PEN3,916.46500 SRD
1000 PEN7,832.93000 SRD
2000 PEN15,665.86000 SRD
5000 PEN39,164.65000 SRD
10000 PEN78,329.30000 SRD