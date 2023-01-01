5 塞拉里昂列昂兑至泽西镑

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1 SGD0.75089211.019820.68424662.567314.05281.13180.59123
1 CAD0.7362960.98056210.67094661.351113.77961.10980.579738
1 EUR1.09741.461461.49043191.439820.53761.654080.8641

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如何将塞拉里昂列昂兑换成至泽西镑

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塞拉利昂利昂/泽西岛镑汇率
1 SLL0.00003 JEP
5 SLL0.00017 JEP
10 SLL0.00035 JEP
20 SLL0.00070 JEP
50 SLL0.00174 JEP
100 SLL0.00348 JEP
250 SLL0.00870 JEP
500 SLL0.01740 JEP
1000 SLL0.03480 JEP
2000 SLL0.06961 JEP
5000 SLL0.17402 JEP
10000 SLL0.34803 JEP
泽西岛镑/塞拉利昂利昂汇率
1 JEP28732.70000 SLL
5 JEP143663.50000 SLL
10 JEP287327.00000 SLL
20 JEP574654.00000 SLL
50 JEP1436635.00000 SLL
100 JEP2873270.00000 SLL
250 JEP7183175.00000 SLL
500 JEP14366350.00000 SLL
1000 JEP28732700.00000 SLL
2000 JEP57465400.00000 SLL
5000 JEP143663500.00000 SLL
10000 JEP287327000.00000 SLL