塞拉里昂列昂 至阿根廷比索 汇率历史

今日 塞拉里昂列昂 至阿根廷比索 的汇率目前为 0.041，较昨日变动 -0.543%。过去一周，塞拉里昂列昂 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.018%。

过去一周，塞拉里昂列昂 至阿根廷比索 的汇率在 26-07-2024 的最高点 0.041 和 22-07-2024 的最低点 0.041 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.635%。