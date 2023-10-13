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1EUR10.864451.0541587.7581.442241.66690.9563518.9156
1GBP1.156811.21945101.5191.668391.928291.1063121.8817
1USD0.948650.820042183.251.368151.581280.907217.9439
1INR0.0113950.009850350.01201210.01643420.01899430.01089730.215542

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如何将新加坡元兑换成澳大利亚元

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    输入金额

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  • 3

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plane
新加坡元/澳元汇率
1 SGD1.15527 AUD
5 SGD5.77635 AUD
10 SGD11.55270 AUD
20 SGD23.10540 AUD
50 SGD57.76350 AUD
100 SGD115.52700 AUD
250 SGD288.81750 AUD
500 SGD577.63500 AUD
1000 SGD1155.27000 AUD
2000 SGD2310.54000 AUD
5000 SGD5776.35000 AUD
10000 SGD11552.70000 AUD
澳元/新加坡元汇率
1 AUD0.86560 SGD
5 AUD4.32799 SGD
10 AUD8.65598 SGD
20 AUD17.31196 SGD
50 AUD43.27990 SGD
100 AUD86.55980 SGD
250 AUD216.39950 SGD
500 AUD432.79900 SGD
1000 AUD865.59800 SGD
2000 AUD1731.19600 SGD
5000 AUD4327.99000 SGD
10000 AUD8655.98000 SGD