1 卡塔尔里亚尔兑克罗地亚库纳

按实际汇率将 QAR 换算成 HRK

1 qar
1.93 hrk

QR1.000 QAR = kn1.925 HRK

11:39 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
Check the Euro exchange rates
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.07389.3791.4651.6450.97918.46
1 GBP1.16611.251104.2121.7081.9171.14221.524
1 USD0.9320.799183.3061.3661.5330.91217.206
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.207

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将卡塔尔里亚尔兑换成克罗地亚库纳

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择QAR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HRK作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示QAR兑HRK的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 卡塔尔里亚尔

QAR兑USD

QAR兑INR

QAR兑CAD

QAR兑PKR

QAR兑GBP

QAR兑EUR

QAR兑NGN

QAR兑AUD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
卡塔尔里亚尔/克罗地亚库纳汇率
1 QAR1.92530 HRK
5 QAR9.62650 HRK
10 QAR19.25300 HRK
20 QAR38.50600 HRK
50 QAR96.26500 HRK
100 QAR192.53000 HRK
250 QAR481.32500 HRK
500 QAR962.65000 HRK
1000 QAR1,925.30000 HRK
2000 QAR3,850.60000 HRK
5000 QAR9,626.50000 HRK
10000 QAR19,253.00000 HRK
克罗地亚库纳/卡塔尔里亚尔汇率
1 HRK0.51940 QAR
5 HRK2.59700 QAR
10 HRK5.19399 QAR
20 HRK10.38798 QAR
50 HRK25.96995 QAR
100 HRK51.93990 QAR
250 HRK129.84975 QAR
500 HRK259.69950 QAR
1000 HRK519.39900 QAR
2000 HRK1,038.79800 QAR
5000 HRK2,596.99500 QAR
10000 HRK5,193.99000 QAR