纳米比亚元兑安哥拉宽扎
按实际汇率将 NAD 换算成 AOA
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|1 NAD兑AOA
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|49.1295
|49.1295
|低
|47.9287
|45.4769
|一般
|48.5502
|47.4994
|更改
|0.19%
|6.62%
|查看完整历史记录
1 NAD 兑 AOA 统计信息
过去 30 天，NAD 兑 AOA 的表现如下：30 天高点为 49.1295，30 天低点为 47.9287。这意味着 30 天平均值为 48.5502。NAD 兑 AOA 的变化为 0.19。
过去 90 天，NAD 兑 AOA 的表现如下：90 天高点为 49.1295，90 天低点为 45.4769。这意味着 90 天平均值为 47.4994。NAD 兑 AOA 的变化为 6.62。
如何将纳米比亚元兑换成安哥拉宽扎
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择NAD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择AOA作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示NAD兑AOA的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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