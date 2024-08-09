|1 MYR兑TZS
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|611.1990
|611.1990
|低
|564.4300
|546.2470
|一般
|580.1991
|563.4428
|更改
|8.29%
|11.83%
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1 MYR 兑 TZS 统计信息
过去 30 天，MYR 兑 TZS 的表现如下：30 天高点为 611.1990，30 天低点为 564.4300。这意味着 30 天平均值为 580.1991。MYR 兑 TZS 的变化为 8.29。
过去 90 天，MYR 兑 TZS 的表现如下：90 天高点为 611.1990，90 天低点为 546.2470。这意味着 90 天平均值为 563.4428。MYR 兑 TZS 的变化为 11.83。
如何将马来西亚林吉特兑换成坦桑尼亚先令
- 1
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