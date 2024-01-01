10,000 马来西亚林吉特兑塞尔维亚第纳尔
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|1 MYR兑RSD
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|24.2180
|24.2180
|低
|22.9519
|22.8907
|一般
|23.3104
|23.1329
|更改
|5.37%
|5.51%
|查看完整历史记录
1 MYR 兑 RSD 统计信息
过去 30 天，MYR 兑 RSD 的表现如下：30 天高点为 24.2180，30 天低点为 22.9519。这意味着 30 天平均值为 23.3104。MYR 兑 RSD 的变化为 5.37。
过去 90 天，MYR 兑 RSD 的表现如下：90 天高点为 24.2180，90 天低点为 22.8907。这意味着 90 天平均值为 23.1329。MYR 兑 RSD 的变化为 5.51。
如何将马来西亚林吉特兑换成塞尔维亚第纳尔
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MYR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择RSD作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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