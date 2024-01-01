1 墨西哥比索兑加纳塞地

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GHS
1 MXN兑GHS过去 30 天过去 90 天
0.82200.8343
0.79740.7637
一般0.80910.8029
更改-0.53%-2.39%
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1 MXN 兑 GHS 统计信息

过去 30 天，MXN 兑 GHS 的表现如下：30 天高点为 0.8220，30 天低点为 0.7974。这意味着 30 天平均值为 0.8091。MXN 兑 GHS 的变化为 -0.53。

过去 90 天，MXN 兑 GHS 的表现如下：90 天高点为 0.8343，90 天低点为 0.7637。这意味着 90 天平均值为 0.8029。MXN 兑 GHS 的变化为 -2.39。

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 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.921.3884.0720.7660.8651.4915.693
1 EUR1.08711.591.3560.8330.941.626.186
1 CAD0.7250.667160.9190.5550.6271.0814.125
1 INR0.0120.0110.01610.0090.010.0180.068

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如何将墨西哥比索兑换成加纳塞地

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墨西哥比索/加纳塞地汇率
1 MXN0.80388 GHS
5 MXN4.01939 GHS
10 MXN8.03878 GHS
20 MXN16.07756 GHS
50 MXN40.19390 GHS
100 MXN80.38780 GHS
250 MXN200.96950 GHS
500 MXN401.93900 GHS
1000 MXN803.87800 GHS
2000 MXN1,607.75600 GHS
5000 MXN4,019.39000 GHS
10000 MXN8,038.78000 GHS
加纳塞地/墨西哥比索汇率
1 GHS1.24397 MXN
5 GHS6.21985 MXN
10 GHS12.43970 MXN
20 GHS24.87940 MXN
50 GHS62.19850 MXN
100 GHS124.39700 MXN
250 GHS310.99250 MXN
500 GHS621.98500 MXN
1000 GHS1,243.97000 MXN
2000 GHS2,487.94000 MXN
5000 GHS6,219.85000 MXN
10000 GHS12,439.70000 MXN