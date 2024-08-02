马拉维克瓦查 至突尼斯第纳尔 历史汇率
欢迎查看 马拉维克瓦查 至突尼斯第纳尔 历史摘要。这是 马拉维克瓦查 (MWK) 至突尼斯第纳尔 (TND) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 09-08-2019 到 09-08-2024 5 年的 MWK 和 TND 历史数据。
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马拉维克瓦查 至突尼斯第纳尔 汇率历史
今日 马拉维克瓦查 至突尼斯第纳尔 的汇率目前为 0.002，较昨日变动 -0.052%。过去一周，马拉维克瓦查 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.919%。过去一周，马拉维克瓦查 至突尼斯第纳尔 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.002 和 05-08-2024 的最低点 0.002 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.543%。
如何将马拉维克瓦查兑换成突尼斯第纳尔
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点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MWK作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择TND作为要换算的目标货币。
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