突尼斯第纳尔 至马拉维克瓦查 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至马拉维克瓦查 的汇率目前为 557.270，较昨日变动 -0.013%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.127%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至马拉维克瓦查 的汇率在 22-07-2024 的最高点 559.273 和 24-07-2024 的最低点 555.822 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.498%。