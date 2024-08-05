马拉维克瓦查 至智利比索 汇率历史

今日 马拉维克瓦查 至智利比索 的汇率目前为 0.540，较昨日变动 -0.968%。过去一周，马拉维克瓦查 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.934%。

过去一周，马拉维克瓦查 至智利比索 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.557 和 08-08-2024 的最低点 0.539 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.605%。