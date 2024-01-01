马尔代夫卢菲亚兑几内亚法郎

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1 MVR兑GNF过去 30 天过去 90 天
566.7810566.7810
557.3340556.9890
一般563.6152562.2590
更改-1.05%0.32%
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1 MVR 兑 GNF 统计信息

过去 30 天，MVR 兑 GNF 的表现如下：30 天高点为 566.7810，30 天低点为 557.3340。这意味着 30 天平均值为 563.6152。MVR 兑 GNF 的变化为 -1.05。

过去 90 天，MVR 兑 GNF 的表现如下：90 天高点为 566.7810，90 天低点为 556.9890。这意味着 90 天平均值为 562.2590。MVR 兑 GNF 的变化为 0.32。

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