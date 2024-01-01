马尔代夫卢菲亚 至几内亚法郎 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至几内亚法郎 的汇率目前为 558.755，较昨日变动 -0.633%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.083%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至几内亚法郎 的汇率在 08-08-2024 的最高点 565.744 和 09-08-2024 的最低点 558.755 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -1.005%。