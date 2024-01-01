5,000 毛里求斯卢比兑巴拉圭瓜拉尼

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1 MUR兑PYG过去 30 天过去 90 天
163.0870164.1770
153.3030153.3030
一般160.6150160.0826
更改6.35%2.67%
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1 MUR 兑 PYG 统计信息

过去 30 天，MUR 兑 PYG 的表现如下：30 天高点为 163.0870，30 天低点为 153.3030。这意味着 30 天平均值为 160.6150。MUR 兑 PYG 的变化为 6.35。

过去 90 天，MUR 兑 PYG 的表现如下：90 天高点为 164.1770，90 天低点为 153.3030。这意味着 90 天平均值为 160.0826。MUR 兑 PYG 的变化为 2.67。

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毛里求斯卢比/巴拉圭瓜拉尼汇率
1 MUR163.04300 PYG
5 MUR815.21500 PYG
10 MUR1,630.43000 PYG
20 MUR3,260.86000 PYG
50 MUR8,152.15000 PYG
100 MUR16,304.30000 PYG
250 MUR40,760.75000 PYG
500 MUR81,521.50000 PYG
1000 MUR163,043.00000 PYG
2000 MUR326,086.00000 PYG
5000 MUR815,215.00000 PYG
10000 MUR1,630,430.00000 PYG
巴拉圭瓜拉尼/毛里求斯卢比汇率
1 PYG0.00613 MUR
5 PYG0.03067 MUR
10 PYG0.06133 MUR
20 PYG0.12267 MUR
50 PYG0.30667 MUR
100 PYG0.61334 MUR
250 PYG1.53334 MUR
500 PYG3.06668 MUR
1000 PYG6.13335 MUR
2000 PYG12.26670 MUR
5000 PYG30.66675 MUR
10000 PYG61.33350 MUR