500 毛里求斯卢比兑几内亚法郎

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₨1.000 MUR = GFr185.6 GNF

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1 MUR兑GNF过去 30 天过去 90 天
185.5820187.5020
174.8860174.8860
一般182.6549182.6418
更改6.12%2.13%
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1 MUR 兑 GNF 统计信息

过去 30 天，MUR 兑 GNF 的表现如下：30 天高点为 185.5820，30 天低点为 174.8860。这意味着 30 天平均值为 182.6549。MUR 兑 GNF 的变化为 6.12。

过去 90 天，MUR 兑 GNF 的表现如下：90 天高点为 187.5020，90 天低点为 174.8860。这意味着 90 天平均值为 182.6418。MUR 兑 GNF 的变化为 2.13。

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毛里求斯卢比/几内亚法郎汇率
1 MUR185.58200 GNF
5 MUR927.91000 GNF
10 MUR1,855.82000 GNF
20 MUR3,711.64000 GNF
50 MUR9,279.10000 GNF
100 MUR18,558.20000 GNF
250 MUR46,395.50000 GNF
500 MUR92,791.00000 GNF
1000 MUR185,582.00000 GNF
2000 MUR371,164.00000 GNF
5000 MUR927,910.00000 GNF
10000 MUR1,855,820.00000 GNF
几内亚法郎/毛里求斯卢比汇率
1 GNF0.00539 MUR
5 GNF0.02694 MUR
10 GNF0.05388 MUR
20 GNF0.10777 MUR
50 GNF0.26942 MUR
100 GNF0.53885 MUR
250 GNF1.34712 MUR
500 GNF2.69423 MUR
1000 GNF5.38846 MUR
2000 GNF10.77692 MUR
5000 GNF26.94230 MUR
10000 GNF53.88460 MUR