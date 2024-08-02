毛里求斯卢比 至几内亚法郎 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至几内亚法郎 的汇率目前为 185.582，较昨日变动 0.372%。过去一周，毛里求斯卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.450%。

过去一周，毛里求斯卢比 至几内亚法郎 的汇率在 06-08-2024 的最高点 186.092 和 02-08-2024 的最低点 182.913 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.766%。