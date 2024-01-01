澳门元 至乌兹别克斯坦索姆 历史汇率
欢迎查看 澳门元 至乌兹别克斯坦索姆 历史摘要。这是 澳门元 (MOP) 至乌兹别克斯坦索姆 (UZS) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 08-08-2019 到 08-08-2024 5 年的 MOP 和 UZS 历史数据。
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澳门元 至乌兹别克斯坦索姆 汇率历史
今日 澳门元 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率目前为 1,574.790，较昨日变动 0.195%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.887%。过去一周，澳门元 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率在 08-08-2024 的最高点 1,576.570 和 01-08-2024 的最低点 1,560.950 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.340%。
如何将澳门元兑换成乌兹别克斯坦索姆
- 1
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