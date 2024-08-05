澳门元 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 澳门元 至乌拉圭比索 的汇率目前为 5.015，较昨日变动 -0.388%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.264%。

过去一周，澳门元 至乌拉圭比索 的汇率在 05-08-2024 的最高点 5.087 和 05-08-2024 的最低点 4.986 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.000%。