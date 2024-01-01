澳门元 至塞拉利昂利昂 历史汇率

欢迎查看 澳门元 至塞拉利昂利昂 历史摘要。这是 澳门元 (MOP) 至塞拉利昂利昂 (SLL) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 08-08-2019 到 08-08-2024 5 年的 MOP 和 SLL 历史数据。

1,000 mop
2,817,300 sll

MOP$1.000 MOP = Le2,817 SLL

2024年8月8日 UTC 中间市场汇率

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澳门元 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 澳门元 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 2,817.300，较昨日变动 -0.056%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.815%。

过去一周，澳门元 至塞拉利昂利昂 的汇率在 05-08-2024 的最高点 2,827.120 和 01-08-2024 的最低点 2,794.520 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.687%。

2024年8月8日 的热门货币

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272433.92822.8680.2141.9540.3740.249
1 USD3.67311,593.8483.9970.7847.1761.3730.916
1 NGN0.0020.00110.05300.0050.0010.001
1 INR0.0440.01218.97510.0090.0850.0160.011

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