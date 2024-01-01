澳门元 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 澳门元 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 2,817.300，较昨日变动 -0.056%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.815%。

过去一周，澳门元 至塞拉利昂利昂 的汇率在 05-08-2024 的最高点 2,827.120 和 01-08-2024 的最低点 2,794.520 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.687%。