澳门元 至瑞典克朗 汇率历史

今日 澳门元 至瑞典克朗 的汇率目前为 1.309，较昨日变动 0.219%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.790%。

过去一周，澳门元 至瑞典克朗 的汇率在 02-08-2024 的最高点 1.334 和 07-08-2024 的最低点 1.299 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.847%。