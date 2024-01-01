澳门元 至尼加拉瓜科多巴 汇率历史

今日 澳门元 至尼加拉瓜科多巴 的汇率目前为 4.588，较昨日变动 -0.053%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.242%。

过去一周，澳门元 至尼加拉瓜科多巴 的汇率在 05-08-2024 的最高点 4.598 和 04-08-2024 的最低点 4.570 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 07-08-2024，价值下降了 -0.354%。