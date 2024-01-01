澳门元 至利比里亚元 汇率历史

今日 澳门元 至利比里亚元 的汇率目前为 24.334，较昨日变动 0.236%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.253%。

过去一周，澳门元 至利比里亚元 的汇率在 05-08-2024 的最高点 24.635 和 02-08-2024 的最低点 24.252 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -1.009%。