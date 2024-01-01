澳门元 至肯尼亚先令 汇率历史

今日 澳门元 至肯尼亚先令 的汇率目前为 16.107，较昨日变动 0.281%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.074%。

过去一周，澳门元 至肯尼亚先令 的汇率在 05-08-2024 的最高点 16.231 和 07-08-2024 的最低点 16.061 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 08-08-2024，价值下降了 -0.426%。