10 澳门元兑冰岛克朗

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1 MOP兑ISK过去 30 天过去 90 天
17.264317.3643
16.996816.9968
一般17.123917.1885
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1 MOP 兑 ISK 统计信息

过去 30 天，MOP 兑 ISK 的表现如下：30 天高点为 17.2643，30 天低点为 16.9968。这意味着 30 天平均值为 17.1239。MOP 兑 ISK 的变化为 0.61。

过去 90 天，MOP 兑 ISK 的表现如下：90 天高点为 17.3643，90 天低点为 16.9968。这意味着 90 天平均值为 17.1885。MOP 兑 ISK 的变化为 -0.57。

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1 AED10.272433.7722.870.2141.9540.3740.249
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澳门元/冰岛克朗汇率
1 MOP17.24090 ISK
5 MOP86.20450 ISK
10 MOP172.40900 ISK
20 MOP344.81800 ISK
50 MOP862.04500 ISK
100 MOP1,724.09000 ISK
250 MOP4,310.22500 ISK
500 MOP8,620.45000 ISK
1000 MOP17,240.90000 ISK
2000 MOP34,481.80000 ISK
5000 MOP86,204.50000 ISK
10000 MOP172,409.00000 ISK
冰岛克朗/澳门元汇率
1 ISK0.05800 MOP
5 ISK0.29001 MOP
10 ISK0.58002 MOP
20 ISK1.16003 MOP
50 ISK2.90009 MOP
100 ISK5.80017 MOP
250 ISK14.50043 MOP
500 ISK29.00085 MOP
1000 ISK58.00170 MOP
2000 ISK116.00340 MOP
5000 ISK290.00850 MOP
10000 ISK580.01700 MOP