澳门元 至匈牙利福林 汇率历史

今日 澳门元 至匈牙利福林 的汇率目前为 45.207，较昨日变动 -0.415%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.978%。

过去一周，澳门元 至匈牙利福林 的汇率在 05-08-2024 的最高点 45.659 和 06-08-2024 的最低点 45.087 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.671%。