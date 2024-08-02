澳门元 至海地古德 汇率历史

今日 澳门元 至海地古德 的汇率目前为 16.380，较昨日变动 -0.028%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.169%。

过去一周，澳门元 至海地古德 的汇率在 05-08-2024 的最高点 16.421 和 02-08-2024 的最低点 16.277 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 0.526%。