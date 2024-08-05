澳门元 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 澳门元 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 12.625，较昨日变动 1.947%。过去一周，澳门元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 33.418%。

过去一周，澳门元 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 08-08-2024 的最高点 12.626 和 05-08-2024 的最低点 7.204 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 38.223%。