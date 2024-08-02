澳门元 至阿尔巴尼亚列克 汇率历史

今日 澳门元 至阿尔巴尼亚列克 的汇率目前为 11.442，较昨日变动 0.163%。过去一周，澳门元 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.793%。

过去一周，澳门元 至阿尔巴尼亚列克 的汇率在 02-08-2024 的最高点 11.534 和 05-08-2024 的最低点 11.365 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值下降了 -0.540%。