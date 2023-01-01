5 利比里亚元兑至泽西镑

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利比里亚元/泽西岛镑汇率
1 LRD0.00411 JEP
5 LRD0.02056 JEP
10 LRD0.04113 JEP
20 LRD0.08225 JEP
50 LRD0.20563 JEP
100 LRD0.41125 JEP
250 LRD1.02813 JEP
500 LRD2.05626 JEP
1000 LRD4.11252 JEP
2000 LRD8.22504 JEP
5000 LRD20.56260 JEP
10000 LRD41.12520 JEP
泽西岛镑/利比里亚元汇率
1 JEP243.16000 LRD
5 JEP1215.80000 LRD
10 JEP2431.60000 LRD
20 JEP4863.20000 LRD
50 JEP12158.00000 LRD
100 JEP24316.00000 LRD
250 JEP60790.00000 LRD
500 JEP121580.00000 LRD
1000 JEP243160.00000 LRD
2000 JEP486320.00000 LRD
5000 JEP1215800.00000 LRD
10000 JEP2431600.00000 LRD