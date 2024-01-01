开曼元兑巴林第纳尔

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$1.000 KYD = .د.ب0.4598 BHD

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BHD
1 KYD兑BHD过去 30 天过去 90 天
0.45990.4599
0.45950.4594
一般0.45970.4597
更改0.04%0.01%
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1 KYD 兑 BHD 统计信息

过去 30 天，KYD 兑 BHD 的表现如下：30 天高点为 0.4599，30 天低点为 0.4595。这意味着 30 天平均值为 0.4597。KYD 兑 BHD 的变化为 0.04。

过去 90 天，KYD 兑 BHD 的表现如下：90 天高点为 0.4599，90 天低点为 0.4594。这意味着 90 天平均值为 0.4597。KYD 兑 BHD 的变化为 0.01。

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 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.0870.9241.31617.6211.5031.3830.77
1 INR0.01210.0110.0160.210.0180.0160.009
1 EUR1.08290.96211.42419.0621.6261.4960.833
1 SGD0.7663.8740.702113.3861.1421.0510.585

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开曼群岛元/巴林第纳尔汇率
1 KYD0.45982 BHD
5 KYD2.29909 BHD
10 KYD4.59817 BHD
20 KYD9.19634 BHD
50 KYD22.99085 BHD
100 KYD45.98170 BHD
250 KYD114.95425 BHD
500 KYD229.90850 BHD
1000 KYD459.81700 BHD
2000 KYD919.63400 BHD
5000 KYD2,299.08500 BHD
10000 KYD4,598.17000 BHD
巴林第纳尔/开曼群岛元汇率
1 BHD2.17478 KYD
5 BHD10.87390 KYD
10 BHD21.74780 KYD
20 BHD43.49560 KYD
50 BHD108.73900 KYD
100 BHD217.47800 KYD
250 BHD543.69500 KYD
500 BHD1,087.39000 KYD
1000 BHD2,174.78000 KYD
2000 BHD4,349.56000 KYD
5000 BHD10,873.90000 KYD
10000 BHD21,747.80000 KYD