1,000 柬埔寨瑞尔兑墨西哥比索

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៛1.000 KHR = Mex$0.004928 MXN

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MXN
1 KHR兑MXN过去 30 天过去 90 天
0.00490.0049
0.00470.0044
一般0.00480.0047
更改3.14%11.50%
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1 KHR 兑 MXN 统计信息

过去 30 天，KHR 兑 MXN 的表现如下：30 天高点为 0.0049，30 天低点为 0.0047。这意味着 30 天平均值为 0.0048。KHR 兑 MXN 的变化为 3.14。

过去 90 天，KHR 兑 MXN 的表现如下：90 天高点为 0.0049，90 天低点为 0.0044。这意味着 90 天平均值为 0.0047。KHR 兑 MXN 的变化为 11.50。

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热门货币

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.3841.5010.9247.1223.34984.0860.77
1 CAD0.72211.0840.6685.14416.86960.7490.556
1 AUD0.6660.92210.6164.74415.55556.0180.513
1 EUR1.0821.4981.62517.70625.27191.0060.833

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柬埔寨瑞尔/墨西哥比索汇率
1 KHR0.00493 MXN
5 KHR0.02464 MXN
10 KHR0.04928 MXN
20 KHR0.09856 MXN
50 KHR0.24641 MXN
100 KHR0.49281 MXN
250 KHR1.23203 MXN
500 KHR2.46407 MXN
1000 KHR4.92813 MXN
2000 KHR9.85626 MXN
5000 KHR24.64065 MXN
10000 KHR49.28130 MXN
墨西哥比索/柬埔寨瑞尔汇率
1 MXN202.91700 KHR
5 MXN1,014.58500 KHR
10 MXN2,029.17000 KHR
20 MXN4,058.34000 KHR
50 MXN10,145.85000 KHR
100 MXN20,291.70000 KHR
250 MXN50,729.25000 KHR
500 MXN101,458.50000 KHR
1000 MXN202,917.00000 KHR
2000 MXN405,834.00000 KHR
5000 MXN1,014,585.00000 KHR
10000 MXN2,029,170.00000 KHR