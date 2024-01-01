10 肯尼亚先令兑圭亚那元

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10 kes
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肯尼亚先令/圭亚那元汇率
1 KES1.55282 GYD
5 KES7.76410 GYD
10 KES15.52820 GYD
20 KES31.05640 GYD
50 KES77.64100 GYD
100 KES155.28200 GYD
250 KES388.20500 GYD
500 KES776.41000 GYD
1000 KES1,552.82000 GYD
2000 KES3,105.64000 GYD
5000 KES7,764.10000 GYD
10000 KES15,528.20000 GYD
圭亚那元/肯尼亚先令汇率
1 GYD0.64399 KES
5 GYD3.21995 KES
10 GYD6.43990 KES
20 GYD12.87980 KES
50 GYD32.19950 KES
100 GYD64.39900 KES
250 GYD160.99750 KES
500 GYD321.99500 KES
1000 GYD643.99000 KES
2000 GYD1,287.98000 KES
5000 GYD3,219.95000 KES
10000 GYD6,439.90000 KES