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日元/埃及镑汇率
100 JPY30.85770 EGP
1000 JPY308.57700 EGP
1500 JPY462.86550 EGP
2000 JPY617.15400 EGP
3000 JPY925.73100 EGP
5000 JPY1,542.88500 EGP
5400 JPY1,666.31580 EGP
10000 JPY3,085.77000 EGP
15000 JPY4,628.65500 EGP
20000 JPY6,171.54000 EGP
25000 JPY7,714.42500 EGP
30000 JPY9,257.31000 EGP
埃及镑/日元汇率
1 EGP3.24068 JPY
5 EGP16.20340 JPY
10 EGP32.40680 JPY
20 EGP64.81360 JPY
50 EGP162.03400 JPY
100 EGP324.06800 JPY
250 EGP810.17000 JPY
500 EGP1,620.34000 JPY
1000 EGP3,240.68000 JPY
2000 EGP6,481.36000 JPY
5000 EGP16,203.40000 JPY
10000 EGP32,406.80000 JPY