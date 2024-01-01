1 牙买加元兑土耳其里拉

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牙买加元/土耳其里拉汇率
1 JMD0.20979 TRY
5 JMD1.04897 TRY
10 JMD2.09793 TRY
20 JMD4.19586 TRY
50 JMD10.48965 TRY
100 JMD20.97930 TRY
250 JMD52.44825 TRY
500 JMD104.89650 TRY
1000 JMD209.79300 TRY
2000 JMD419.58600 TRY
5000 JMD1,048.96500 TRY
10000 JMD2,097.93000 TRY
土耳其里拉/牙买加元汇率
1 TRY4.76660 JMD
5 TRY23.83300 JMD
10 TRY47.66600 JMD
20 TRY95.33200 JMD
50 TRY238.33000 JMD
100 TRY476.66000 JMD
250 TRY1,191.65000 JMD
500 TRY2,383.30000 JMD
1000 TRY4,766.60000 JMD
2000 TRY9,533.20000 JMD
5000 TRY23,833.00000 JMD
10000 TRY47,666.00000 JMD