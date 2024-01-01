20 牙买加元兑巴拉圭瓜拉尼

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牙买加元/巴拉圭瓜拉尼汇率
1 JMD47.87080 PYG
5 JMD239.35400 PYG
10 JMD478.70800 PYG
20 JMD957.41600 PYG
50 JMD2,393.54000 PYG
100 JMD4,787.08000 PYG
250 JMD11,967.70000 PYG
500 JMD23,935.40000 PYG
1000 JMD47,870.80000 PYG
2000 JMD95,741.60000 PYG
5000 JMD239,354.00000 PYG
10000 JMD478,708.00000 PYG
巴拉圭瓜拉尼/牙买加元汇率
1 PYG0.02089 JMD
5 PYG0.10445 JMD
10 PYG0.20890 JMD
20 PYG0.41779 JMD
50 PYG1.04447 JMD
100 PYG2.08895 JMD
250 PYG5.22237 JMD
500 PYG10.44475 JMD
1000 PYG20.88950 JMD
2000 PYG41.77900 JMD
5000 PYG104.44750 JMD
10000 PYG208.89500 JMD