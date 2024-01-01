10 牙买加元兑蒙古图格里克

按实际汇率将 JMD 换算成 MNT

10 jmd
217.20 mnt

J$1.000 JMD = ₮21.72 MNT

17:14 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1155.1151.541.3620.93519.1960.8031.371
1 JPY0.00610.010.0090.0060.1240.0050.009
1 AUD0.649100.73910.8840.60712.4670.5220.891
1 SGD0.734113.8961.13110.68714.0950.591.007

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将牙买加元兑换成蒙古图格里克

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择JMD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MNT作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示JMD兑MNT的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 牙买加元

JMD兑USD

JMD兑JPY

JMD兑AUD

JMD兑SGD

JMD兑EUR

JMD兑ZAR

JMD兑GBP

JMD兑CAD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
牙买加元/蒙古图格里克汇率
1 JMD21.72020 MNT
5 JMD108.60100 MNT
10 JMD217.20200 MNT
20 JMD434.40400 MNT
50 JMD1,086.01000 MNT
100 JMD2,172.02000 MNT
250 JMD5,430.05000 MNT
500 JMD10,860.10000 MNT
1000 JMD21,720.20000 MNT
2000 JMD43,440.40000 MNT
5000 JMD108,601.00000 MNT
10000 JMD217,202.00000 MNT
蒙古图格里克/牙买加元汇率
1 MNT0.04604 JMD
5 MNT0.23020 JMD
10 MNT0.46040 JMD
20 MNT0.92080 JMD
50 MNT2.30200 JMD
100 MNT4.60400 JMD
250 MNT11.51000 JMD
500 MNT23.02000 JMD
1000 MNT46.04000 JMD
2000 MNT92.08000 JMD
5000 MNT230.20000 JMD
10000 MNT460.40000 JMD