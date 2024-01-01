5 泽西岛磅兑土耳其里拉

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泽西岛镑/土耳其里拉汇率
1 JEP40.46710 TRY
5 JEP202.33550 TRY
10 JEP404.67100 TRY
20 JEP809.34200 TRY
50 JEP2,023.35500 TRY
100 JEP4,046.71000 TRY
250 JEP10,116.77500 TRY
500 JEP20,233.55000 TRY
1000 JEP40,467.10000 TRY
2000 JEP80,934.20000 TRY
5000 JEP202,335.50000 TRY
10000 JEP404,671.00000 TRY
土耳其里拉/泽西岛镑汇率
1 TRY0.02471 JEP
5 TRY0.12356 JEP
10 TRY0.24711 JEP
20 TRY0.49423 JEP
50 TRY1.23557 JEP
100 TRY2.47114 JEP
250 TRY6.17785 JEP
500 TRY12.35570 JEP
1000 TRY24.71140 JEP
2000 TRY49.42280 JEP
5000 TRY123.55700 JEP
10000 TRY247.11400 JEP