100,000 匈牙利福林兑莫桑比克梅蒂卡尔

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1 HUF兑MZN过去 30 天过去 90 天
0.17840.1797
0.17390.1711
一般0.17640.1759
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1 HUF 兑 MZN 统计信息

过去 30 天，HUF 兑 MZN 的表现如下：30 天高点为 0.1784，30 天低点为 0.1739。这意味着 30 天平均值为 0.1764。HUF 兑 MZN 的变化为 0.67。

过去 90 天，HUF 兑 MZN 的表现如下：90 天高点为 0.1797，90 天低点为 0.1711。这意味着 90 天平均值为 0.1759。HUF 兑 MZN 的变化为 -0.93。

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 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10.9150.7891.3751.32518.44283.9461.527
1 EUR1.09310.8621.5021.44820.15291.7281.669
1 GBP1.2671.1611.7421.67923.371106.3811.936
1 CAD0.7270.6660.57410.96413.41461.0591.111

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匈牙利福林/莫桑比克梅蒂卡尔汇率
2000 HUF351.27200 MZN
5000 HUF878.18000 MZN
10000 HUF1,756.36000 MZN
15000 HUF2,634.54000 MZN
20000 HUF3,512.72000 MZN
30000 HUF5,269.08000 MZN
40000 HUF7,025.44000 MZN
50000 HUF8,781.80000 MZN
60000 HUF10,538.16000 MZN
100000 HUF17,563.60000 MZN
150000 HUF26,345.40000 MZN
200000 HUF35,127.20000 MZN
莫桑比克梅蒂卡尔/匈牙利福林汇率
1 MZN5.69358 HUF
5 MZN28.46790 HUF
10 MZN56.93580 HUF
20 MZN113.87160 HUF
50 MZN284.67900 HUF
100 MZN569.35800 HUF
250 MZN1,423.39500 HUF
500 MZN2,846.79000 HUF
1000 MZN5,693.58000 HUF
2000 MZN11,387.16000 HUF
5000 MZN28,467.90000 HUF
10000 MZN56,935.80000 HUF