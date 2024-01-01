克罗地亚库纳兑卢旺达法郎
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|1 HRK兑RWF
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|187.8990
|187.8990
|低
|186.7900
|184.4980
|一般
|187.2755
|186.2809
|更改
|0.55%
|1.75%
|查看完整历史记录
1 HRK 兑 RWF 统计信息
过去 30 天，HRK 兑 RWF 的表现如下：30 天高点为 187.8990，30 天低点为 186.7900。这意味着 30 天平均值为 187.2755。HRK 兑 RWF 的变化为 0.55。
过去 90 天，HRK 兑 RWF 的表现如下：90 天高点为 187.8990，90 天低点为 184.4980。这意味着 90 天平均值为 186.2809。HRK 兑 RWF 的变化为 1.75。
如何将克罗地亚库纳兑换成卢旺达法郎
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择HRK作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择RWF作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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