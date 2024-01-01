50 克罗地亚库纳兑亚美尼亚德拉姆

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1 HRK兑AMD过去 30 天过去 90 天
55.372155.3741
55.130655.0984
一般55.248255.2391
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1 HRK 兑 AMD 统计信息

过去 30 天，HRK 兑 AMD 的表现如下：30 天高点为 55.3721，30 天低点为 55.1306。这意味着 30 天平均值为 55.2482。HRK 兑 AMD 的变化为 -0.02。

过去 90 天，HRK 兑 AMD 的表现如下：90 天高点为 55.3741，90 天低点为 55.0984。这意味着 90 天平均值为 55.2391。HRK 兑 AMD 的变化为 -0.03。

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克罗地亚库纳/亚美尼亚德拉姆汇率
1 HRK55.22270 AMD
5 HRK276.11350 AMD
10 HRK552.22700 AMD
20 HRK1,104.45400 AMD
50 HRK2,761.13500 AMD
100 HRK5,522.27000 AMD
250 HRK13,805.67500 AMD
500 HRK27,611.35000 AMD
1000 HRK55,222.70000 AMD
2000 HRK110,445.40000 AMD
5000 HRK276,113.50000 AMD
10000 HRK552,227.00000 AMD
亚美尼亚德拉姆/克罗地亚库纳汇率
1 AMD0.01811 HRK
5 AMD0.09054 HRK
10 AMD0.18109 HRK
20 AMD0.36217 HRK
50 AMD0.90542 HRK
100 AMD1.81085 HRK
250 AMD4.52713 HRK
500 AMD9.05425 HRK
1000 AMD18.10850 HRK
2000 AMD36.21700 HRK
5000 AMD90.54250 HRK
10000 AMD181.08500 HRK