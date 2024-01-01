20 格鲁吉亚拉里兑阿联酋迪拉姆

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AED
1 GEL兑AED过去 30 天过去 90 天
1.35201.3680
1.33671.3367
一般1.34641.3556
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1 GEL 兑 AED 统计信息

过去 30 天，GEL 兑 AED 的表现如下：30 天高点为 1.3520，30 天低点为 1.3367。这意味着 30 天平均值为 1.3464。GEL 兑 AED 的变化为 0.12。

过去 90 天，GEL 兑 AED 的表现如下：90 天高点为 1.3680，90 天低点为 1.3367。这意味着 90 天平均值为 1.3556。GEL 兑 AED 的变化为 -0.20。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08691.261.5011.6220.93821.763
1 GBP1.211.303109.5451.8021.9471.12526.123
1 USD0.9210.767184.0681.3831.4940.86420.048
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.238

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格鲁吉亚拉里/阿联酋迪拉姆汇率
1 GEL1.34866 AED
5 GEL6.74330 AED
10 GEL13.48660 AED
20 GEL26.97320 AED
50 GEL67.43300 AED
100 GEL134.86600 AED
250 GEL337.16500 AED
500 GEL674.33000 AED
1000 GEL1,348.66000 AED
2000 GEL2,697.32000 AED
5000 GEL6,743.30000 AED
10000 GEL13,486.60000 AED
阿联酋迪拉姆/格鲁吉亚拉里汇率
1 AED0.74148 GEL
5 AED3.70738 GEL
10 AED7.41475 GEL
20 AED14.82950 GEL
50 AED37.07375 GEL
100 AED74.14750 GEL
250 AED185.36875 GEL
500 AED370.73750 GEL
1000 AED741.47500 GEL
2000 AED1,482.95000 GEL
5000 AED3,707.37500 GEL
10000 AED7,414.75000 GEL